Электронная карта

Во вложении текстовый файл. В нём таблицы. Человеку это очевидно, а вот компьютеру нет. Надо перевести таблицы в удобный для компьютера вид, например, в excel. Копия файла для быстрого просмотра: http://uucode.com/tmp/20110913/vim-index.txt