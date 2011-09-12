Необходимо в этом элементе: http://prtechnology.ru/1.jpg вместо тёмно зелёного сделать этот цвет: http://prtechnology.ru/2.png а вместо красного сделать серый: http://prtechnology.ru/3.gif
Электронная карта
Электронная карта Одесской области, Украина. Векторная, редактируемая под личные нужды.
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