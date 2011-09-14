Обработать прайсы

Когда-то давно заказывал необычную форму для написания/просмотра комментариев (проект http://www.weblancer.net/projects/248375.html). Все было сделано и работало хорошо, но чуть позже всплыла одна проблема - используемые картинки в формате png плохо отображались в IE, поэтому решил ...