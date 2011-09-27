Есть 12 логотипов, их нужно перевести в png

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Завершен13 заявок256 просмотров

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Оплата в wmr

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

OliaYu
Ольга 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$3
1 день
Все было сделано быстро и аккуратно. Рекомендую!
Отлично сработались, задание четкое, оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

OliaYu
Ольга 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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