Переделать дизайн рекламы для журнала

Есть дизайн рекламы для журнала, требуется переделать его, т.к. смотрится некрасиво. Работа срочная, результат нужен сегодня вечером.

На результирующем дизайне должны быть все контакты и слоганы, который указаны на дизайне источнике, фотографии платьев (если требуется) можно взять на сайте http://kinghouse-nn.ru (в галерее свадебного салона)

Дизайн: http://www.sendspace.com/file/6udu8z

Оставляйте заявку только если точно успеете сделать задание в срок! Иначе, обязательно напишу большой отрицательный отзыв :)