Электронная карта Одесской области, Украина. Векторная, редактируемая под личные нужды.
Переделать дизайн рекламы для журнала
Есть дизайн рекламы для журнала, требуется переделать его, т.к. смотрится некрасиво. Работа срочная, результат нужен сегодня вечером.
На результирующем дизайне должны быть все контакты и слоганы, который указаны на дизайне источнике, фотографии платьев (если требуется) можно взять на сайте http://kinghouse-nn.ru (в галерее свадебного салона)
Дизайн: http://www.sendspace.com/file/6udu8z
Оставляйте заявку только если точно успеете сделать задание в срок! Иначе, обязательно напишу большой отрицательный отзыв :)
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