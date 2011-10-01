Переделать дизайн рекламы для журнала

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Завершен3 заявки185 просмотров

Есть дизайн рекламы для журнала, требуется переделать его, т.к. смотрится некрасиво. Работа срочная, результат нужен сегодня вечером.

На результирующем дизайне должны быть все контакты и слоганы, который указаны на дизайне источнике, фотографии платьев (если требуется) можно взять на сайте http://kinghouse-nn.ru (в галерее свадебного салона)

Дизайн: http://www.sendspace.com/file/6udu8z

Оставляйте заявку только если точно успеете сделать задание в срок! Иначе, обязательно напишу большой отрицательный отзыв :)

14 лет назад
ivorob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Desing2010
Анатолий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
1 день
Работал с данным фрилансером. Работа сделана в срок и качественно. Большое спасибо!
Честный и справедливый заказчик. Расчет после выполнения проекта.
Sallix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Работал с данным фрилансером. Работа сделана в срок и качественно. Человек даже спать ушел под утро, чтобы доделать мне работу, т.к. работа была срочной. 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Desing2010
Анатолий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
Sallix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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