Нарисовать стрелку-указатель

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Завершен7 заявок212 просмотров

Нарисовать под стиль и цвет шрифта стрелочку указатель. См. пример 7.jpg.

От вас psd рисунок со стрелочкой, и сама стрелочка отдельным файлом.

14 лет назад
kitsunet
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Сделал все быстро и несколько вариантов на выбор. Так же позже взялся за небольшие переделки.
Прекрасный заказчик, прекрасно понимает что хочет и четко ставит задачу. Оплата вовремя, даже немного внеурочных. Можно работать!

Заявки фрилансеров

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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