Нужна готовая площадка предоставляющая сервис по созданию интернет магазина. Пользователь делает учетку и получает интернет магазин с определенным функционалом. В пользовательском режиме может менять дизайн и управлять товаром. ...
Несколько слайдов ко Дню учителя
Сегодня в течение дня нужно подготовить 9 статичных слайдов в PowerPoint:
1 слайд: текст "День Учителя и Воспитателя"+фон, либо картинка по тематике;
2 слайд: будет звучать песня из "король лев", нужен тематический слайд;
3 слайд: будет пародия на 5 класс, нужен слайд со смешной школьной картинкой;
4 слайд: будет звучать песня "Алые паруса", нужен тематический слайд;
5 слайд: текст "Спасибо Вам, учителя"+тематический фон(картинка);
6--9 слайды: общий текст на все слайды 6--9 "Сто к одному", отличия в дополнительной надписи: "игра"(6), "простая игра"(7), "двойная игра"(8), "игра наоборот"(9). Текст на слайдах 6-9 должен быть выше центра, т.к. экран будет частично перекрываться дополнительными приспособлениями для игры. Слайды 6-9 также дополнить произвольными картинками и фоном.
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