Несколько слайдов ко Дню учителя

Сегодня в течение дня нужно подготовить 9 статичных слайдов в PowerPoint:

1 слайд: текст "День Учителя и Воспитателя"+фон, либо картинка по тематике;

2 слайд: будет звучать песня из "король лев", нужен тематический слайд;

3 слайд: будет пародия на 5 класс, нужен слайд со смешной школьной картинкой;

4 слайд: будет звучать песня "Алые паруса", нужен тематический слайд;

5 слайд: текст "Спасибо Вам, учителя"+тематический фон(картинка);

6--9 слайды: общий текст на все слайды 6--9 "Сто к одному", отличия в дополнительной надписи: "игра"(6), "простая игра"(7), "двойная игра"(8), "игра наоборот"(9). Текст на слайдах 6-9 должен быть выше центра, т.к. экран будет частично перекрываться дополнительными приспособлениями для игры. Слайды 6-9 также дополнить произвольными картинками и фоном.