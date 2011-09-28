Электронная карта Одесской области, Украина. Векторная, редактируемая под личные нужды.
Помочь с обработкой документа
Здравствуйте.
У меня есть документик, где представлены 10 фотографий людей, но фотографии разного размера и масштаба - надо сделать их одинаковыми.
Спасибо.
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