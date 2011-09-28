Помощь в стилях CSS для сайта

$50
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Закрыт1 заявка181 просмотр

Как уменьшить расстояние между названием и ценой, также между перечёркнутой и обычной ценой. Особенно заметно расстояние через гуглхром и возможно ли сделать кросбраузерное отображение, так как в опере эти расстояния уменьшаются.

http://www.sisadmin.com.ua/dvdshop/index.php?page=shop.browse&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=63

И ещо вопрос почему вместо картинок дополнительных надпись Скриншоты, это шаблон так сделан или дело в размерах картинки

http://www.sisadmin.com.ua/dvdshop/index.php?page=shop.product_details&category_id=16&flypage=flypage.tpl&product_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=64

спасибо.

CSS
14 лет назад
atk12
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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