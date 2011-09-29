Есть готовый макет сайта. Требуется поменять две картинки и задний фон. Плюс сделать лого. Нужно две фотографии. 1) Фотография корзинки с разноцветными клубками, спицами и можеть быть торчащими из корзинки вязанными ...
Дизайн и раскраска ливреи модели самолета
Необходимо разработать дизайн ливреи и раскрасить аэрографом модель самолета в нашем фирменном стиле. Возможно, что разработкой дизайна и раскраской будут заниматься разные люди, но я бы хотел, чтобы это был один человек.
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