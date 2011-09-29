Дизайн и раскраска ливреи модели самолета

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Необходимо разработать дизайн ливреи и раскрасить аэрографом модель самолета в нашем фирменном стиле. Возможно, что разработкой дизайна и раскраской будут заниматься разные люди, но я бы хотел, чтобы это был один человек.

14 лет назад
relhm
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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