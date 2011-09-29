Требуется подогнать adsmanager под шаблон и не много подправить. подробности в личку.
Поменять две фото и задний фон в psd
Есть готовый макет сайта. Требуется поменять две картинки и задний фон. Плюс сделать лого.
Нужно две фотографии.
1) Фотография корзинки с разноцветными клубками, спицами и можеть быть торчащими из корзинки вязанными вещами.
2) Фотография вязанных свитеров, уложенных в стопку. Или пледов.
Задний фон нужно будет поменять с синего на бежевый и добавить эффект сеточки.
Лого - название магазина английским прописным шрифтом, плюс над буквой "i" сердечко.
Сайт, PSD которого надо будет поменять: http://www.bestofjoomla.com/index2.php?option=com_bestoftemplate&task=demo&no_html=1&id=3450
Вместо женщины корзинка с клубками, вместо бейсбольных принадлежностей - стопка пледов или свитеров. Плюс задний фон.
Работа максимум на два часа для дизайнера с банком подходящих картинок.
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