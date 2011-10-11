Требуется перевод сайта на грамотный английский. Все основные разделы, без дополнительных статей. Просьба указывать примерные сроки и стоимость.
Перевод текста на англ. язык
Нужно перевести текст на англ. язык, понятный для американцев.
Заявки фрилансеров
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