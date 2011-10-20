Немецкий: 10 000 знаков по архитектуре

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Завершен6 заявок179 просмотров

Нужен качественный связный перевод с соблюдением правил русского языка.

Срок сдачи работы - вечер 20.10.2011.

Оплачивать могу поэтапно по 1000 знаков или единовременно.

Только Яндекс Деньги.

В личку сразу шлите перевод тестового абзаца (см. приложение).

Спасибо!

14 лет назад
CentralFire
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

selden2
Денис 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$17
1 день
Профессиональный переводчик. Владеет не только немецким, но и русским языком, что оказалось огромной редкостью среди переводчиков. Тексты можно публиковать без корректуры.
Очень корректный и приятный в общении заказчик. Оплата более чем своевременная. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

selden2
Денис 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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