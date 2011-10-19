Срочный перевод РУС-ENG - 1,5 стр.

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Завершен3 заявки193 просмотра

Нужно срочно перевести небольшой текст (объем 2454 знака).

Пожалуйста, ставку за проект, сколько нужно времени (всякие завтра и пр. не подходят, речь о времени, а не о днях)

и кратко о квалификации.

Оплата на WM или внутри сервиса.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alimana
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Евгения большой молодец. Выручила и очень серьезно.
Работодатель - мечта фрилансера и не только! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alimana
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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