Срочный перевод РУС-ENG - 1,5 стр.

Нужно срочно перевести небольшой текст (объем 2454 знака).

Пожалуйста, ставку за проект, сколько нужно времени (всякие завтра и пр. не подходят, речь о времени, а не о днях)

и кратко о квалификации.

Оплата на WM или внутри сервиса.