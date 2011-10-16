Перевод с англ. на рус. описания мед. препаратов

Требуется человек для перевода описания мед препаратов с английского языка на русский. 1$ за перевод текста описания одного препарата. Препаратов около 250-300. Дословный перевод не нужен. Нужен свободный, а главное логичный по смыслу и лаконичный текст на выходе на русском языке. Средний объем текста одного препарата 3000-4500 знаков(см. прикреплённые файлы). Необходимость перевода не менее 10-15 текстов в день