Требуется перевод сайта на грамотный английский. Все основные разделы, без дополнительных статей. Просьба указывать примерные сроки и стоимость.
Перевод с китайского / на китайский
Ищем переводчика с китайского и на китайский язык.
Необходимо перевести:
- названия бренда
- текст рекламной листовки
- коммерческое предложение
Требования к переводчику:
- (желательно) носитель языка с опытом в маркетинге, рекламе или продажах на китайском рынке
ИЛИ
- свободное художественное владение китайским с хорошими познаниями в семантике и этимологии слов.
Машинный перевод не приемлем в любом виде.
Предложите вашу цену за 1000 символов.
Если Вы находитесь в Киеве — будем рады долгосрочному сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
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