Перевод с китайского / на китайский

Ищем переводчика с китайского и на китайский язык.

Необходимо перевести:

- названия бренда

- текст рекламной листовки

- коммерческое предложение

Требования к переводчику:

- (желательно) носитель языка с опытом в маркетинге, рекламе или продажах на китайском рынке

ИЛИ

- свободное художественное владение китайским с хорошими познаниями в семантике и этимологии слов.

Машинный перевод не приемлем в любом виде.

Предложите вашу цену за 1000 символов.

Если Вы находитесь в Киеве — будем рады долгосрочному сотрудничеству.