Перевод лицензионного договора на английский

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок264 просмотра

Нужно грамотно перевести на английский лицензионный договор. Текста всего 1.5 страницы, но перевод нужен качественный.

Готов доплатить за срочность.

Просьба сразу указывать цену.

Оплата - Яндекс Деньги

14 лет назад
peregrimm
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$12
1 день
Игорем был выполнен юридический перевод лицензионного договора на английский язык. Работа исполнена качественно, в срок и за адекватную плату. Партнеры (американцы) переводом довольны. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Игорем.
Положительный опыт сотрудничества. Антон - очень надежный и ответственный заказчик. Четкое ТЗ. Никаких проблем с оплатой и предоплатой. Выполнил интересный переводческий проект – перевод юридического договора (Лицензионный договор) с русского на английский. С удовольствием продолжу сотрудничать!

Заявки фрилансеров

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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