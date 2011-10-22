Нужно переводить статьи с английского языка на русский различной тематики. Статьи от 2000 - 5000 символов (с пробелами). Работы много и будут приветствоваться начинающие (студенты ин.яз., самообучающийся ин.яз.). Ваши расценки за ...
Перевод лицензионного договора на английский
Нужно грамотно перевести на английский лицензионный договор. Текста всего 1.5 страницы, но перевод нужен качественный.
Готов доплатить за срочность.
Просьба сразу указывать цену.
Оплата - Яндекс Деньги
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