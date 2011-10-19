Первое письмо примерно на 1000 (917 ) символов Деловая тематика - маркетинг Оплата сразу
Нужен срочный перевод с англ. на рус.
Нужен перевод с англ на рус 30 000 символов.
Должно быть готово к 15.00 по мск.
Скорее всего, разобьем на несколько человек.
Оплата в вмз сразу после выполнения.
$2 за 1500 символов. Текст не сложный.
В предложениях указывайте, какой объем сможете перевести и свой icq
Заявки фрилансеров
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