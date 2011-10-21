Необходимо переводить эзотерический сайт на итальянский язык.
Перевод 10 страниц Legal English.
Нужен качественный машинный перевод, 10 страниц юридического английского, тема Conflict of Laws and choise of Law.
Заявки фрилансеров
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