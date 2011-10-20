Перевод описаний к проигрывателям

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Нужно выполнить перевод трех небольших текстов. Работа срочная, расчитываю вечером получить тексты.

По ссылке вы увидите три плеера, описания кк ктороым нужно перевести.

http://meridian-audio.com/the-collection/cd-players.aspx

Присылайте сразу 500 знаков, перевода, чтобы я видел ваш уровень. Расчитываю на цену 2-2,5

14 лет назад
seo-mlilane
Ни 
29 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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