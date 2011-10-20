Нужно за час-полтора перевести 3500 символов мед. тематики. Выписка из истории болезни. Оплата $6
Перевод описаний к проигрывателям
Нужно выполнить перевод трех небольших текстов. Работа срочная, расчитываю вечером получить тексты.
По ссылке вы увидите три плеера, описания кк ктороым нужно перевести.
http://meridian-audio.com/the-collection/cd-players.aspx
Присылайте сразу 500 знаков, перевода, чтобы я видел ваш уровень. Расчитываю на цену 2-2,5
Заявки фрилансеров
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