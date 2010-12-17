Русификация шаблона для Wordpress

Есть шаблон для Вордпресса, который надо перевести (все служебные надписи и ссылки) на русский.

Автоматический перевод не подходит - только ручной.

Напишите вашу цену за шаблон.

Также надо убрать защиту от удаления ссылок в футере (когда удаляешь - перестает работать). Где-то в коде..