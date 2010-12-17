Нужна помощь в грамотном переводе переписки с русского на английский.
Русификация шаблона для Wordpress
Есть шаблон для Вордпресса, который надо перевести (все служебные надписи и ссылки) на русский.
Автоматический перевод не подходит - только ручной.
Напишите вашу цену за шаблон.
Также надо убрать защиту от удаления ссылок в футере (когда удаляешь - перестает работать). Где-то в коде..
Заявки фрилансеров
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