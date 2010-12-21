Нам для перевода проекта требуется носитель азербайджанского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.
Перевод с русского на армянский язык
Нам для перевода проекта требуется носитель армянского языка.
Технический перевод.
Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики.
1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)
Объём перевода 10-15 тысяч символов.
Заявки фрилансеров
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