364648

Петрович 364648

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Перевод с русского на армянский язык

    Нам для перевода проекта требуется носитель армянского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с русского на азербайджанский

    Нам для перевода проекта требуется носитель азербайджанского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с русского на румынский

    Нам для перевода проекта требуется носитель румынского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с русского на литовский

    Нам для перевода проекта требуется носитель литовского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с русского на латышский

    Нам для перевода проекта требуется носитель латышского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с русского на казахский

    Требуется переводчик с русского на казахский. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с русского на белорусский

    Требуется переводчик с русского на белорусский. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с русского на украинский

    Требуется переводчик с русского на украинский. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 2$ за 1000 символов (без пробелов)

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются переводчики EN / ES / PT / DE и другие.

    Здравствуйте, нужны профессиональные переводчики, перевод с русского на: Английский Испанский Франузский Португальский Немецкий и другие языки. Знание языка только профессиональное, желательно проживать в этих странах. Пожалуйста, отписывайте ниже каким языком Вы владете, стоимость за 1000 знаков (с пробелами или без) и ваши контактные данные ...

    Переводы44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются контент менеджеры (кино тематика)

    $100

    Здравствуйте, требуются контент менеджеры со знанием иностранного языка (на проф уровне желательно, но не обязательно), для работы в кино тематике. Принимаем на должность контент менеджера по следующим языкам: Английский Испанский Французский Немецкий Если вы обладаете базовыми знаниями одного из языков, вы нам ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
irrrinna
Ирина 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
$400
10 баллов
13 лет назад
Перевод с русского на украинский
Отличное сотрудничество. Задачи четко разъяснены, работа вовремя оплачена. Рекомендую!
Перевод выполнен на высоком уровне и в срок. Если вам нужен перевод с русского на украинский - рекомендую Ирину! 10 баллов.
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