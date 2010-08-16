Нам для перевода проекта требуется носитель армянского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.
- Переводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нам для перевода проекта требуется носитель азербайджанского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.Закрыт13 лет назад
Нам для перевода проекта требуется носитель румынского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нам для перевода проекта требуется носитель литовского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.Закрыт13 лет назад
Нам для перевода проекта требуется носитель латышского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)Закрыт13 лет назад
Требуется переводчик с русского на казахский. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)Переводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется переводчик с русского на белорусский. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется переводчик с русского на украинский. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 2$ за 1000 символов (без пробелов)Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, нужны профессиональные переводчики, перевод с русского на: Английский Испанский Франузский Португальский Немецкий и другие языки. Знание языка только профессиональное, желательно проживать в этих странах. Пожалуйста, отписывайте ниже каким языком Вы владете, стоимость за 1000 знаков (с пробелами или без) и ваши контактные данные ...Переводы44 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуются контент менеджеры со знанием иностранного языка (на проф уровне желательно, но не обязательно), для работы в кино тематике. Принимаем на должность контент менеджера по следующим языкам: Английский Испанский Французский Немецкий Если вы обладаете базовыми знаниями одного из языков, вы нам ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад