Требуются переводчики EN / ES / PT / DE и другие.

Здравствуйте,

нужны профессиональные переводчики, перевод с русского на:

Английский

Испанский

Франузский

Португальский

Немецкий

и другие языки.

Знание языка только профессиональное, желательно проживать в этих странах.

Пожалуйста, отписывайте ниже каким языком Вы владете, стоимость за 1000 знаков (с пробелами или без) и ваши контактные данные - icq, skype

Мы можем вам платить, через webmoney, paypal