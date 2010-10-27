Репетитор английского языка

ПереводыЗакрыт9 заявок267 просмотров
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Могу оплачивать фиксированно по недельно. От вас нужно постоянное присутвие в скайп. И где-то в районе получаса в день.

Мне время от времени нужно спрашивать как можно лучше сказать какую-то фразу.

Английский я знаю хорошо, общаюсь с людьми. Но можно лучше.

13 лет назад
rozumny
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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