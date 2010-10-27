Репетитор английского языка

Могу оплачивать фиксированно по недельно. От вас нужно постоянное присутвие в скайп. И где-то в районе получаса в день.

Мне время от времени нужно спрашивать как можно лучше сказать какую-то фразу.

Английский я знаю хорошо, общаюсь с людьми. Но можно лучше.