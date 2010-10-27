Репетитор английского языка

Бюро переводов "Лингво-Прайм" требуются переводчики с финского языка для перевода юридической документации. Требования: опыт работы с финским языком не менее одного года, наличие постоянного выхода в интернет, знание программы Trados (желательно), готовность выполнить небольшое тестовое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Могу оплачивать фиксированно по недельно. От вас нужно постоянное присутвие в скайп. И где-то в районе получаса в день.
Мне время от времени нужно спрашивать как можно лучше сказать какую-то фразу.
Английский я знаю хорошо, общаюсь с людьми. Но можно лучше.
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