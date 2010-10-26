Агентству требуются переводчики немецкого для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе. Просьба выполнить одно или все задания из приложенного файла и выслать выполненные тестовые переводы на почту [email protected] с указанием краткой информации о себе, контактных данных и желаемых ставок за 1800 знаков с пробелами. В теме письма обязательно указывать "Тест_Нем".

Окончательные размеры ставки будут обсуждаться по результатам теста. Мы самостоятельно свяжемся с теми людьми, качество работы которых нас устраивает.

Особо приветствуются люди с ИП.