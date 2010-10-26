Требуются переводчики немецкого

$10000
ПереводыЗакрыт4 заявки249 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Агентству требуются переводчики немецкого для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе. Просьба выполнить одно или все задания из приложенного файла и выслать выполненные тестовые переводы на почту [email protected] с указанием краткой информации о себе, контактных данных и желаемых ставок за 1800 знаков с пробелами. В теме письма обязательно указывать "Тест_Нем".

Окончательные размеры ставки будут обсуждаться по результатам теста. Мы самостоятельно свяжемся с теми людьми, качество работы которых нас устраивает.

Особо приветствуются люди с ИП.

13 лет назад
LinguaP
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Переводчик

    Для тематического Интернет-портала требуется переводчик. В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ: 1. Тематическая лента новостей (5 - 10 материалов в день, перевод с иностранных информационных агентств). 2. Разовый перевод материала. Плюс, какими языками владеете. Заявки оставляете ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик с английского на казахский язык

    $50

    Бюро переводов срочно требуется удаленный переводчик с английского на казахский язык. Резюме отправлять по адресу эл. почты – [email protected] Обязательно указать расценки на работу в языковой паре – английский – казахский (основные темы – тексты общего характера, ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики инструкций с русского на казахский

    Для перевода инструкций к бытовой технике требуются переводчики с русского на казахский (носители языка). Резюме и примеры переводов присылайте на [email protected]. Обязательно указывайте стоимость. ICQ 433255834 Skype Nataligolotko

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер ВЭД или Менеджер МО

    $500

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!! В данный момент нужны люди с навыками работы на международном уровне в плане работы с иностранными клиентами в отрасли рекламы и web. ------------------------------------------------ Требования: 1.Знания одного из слудеющих языков: английский, немецкий, ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик IT текстов с англ. -> рус. на постоянку

    Добрый день! Требуется переводчик текстов ИТ тематики на постоянную основу. Что необходимо делать: Ежедневно (Пн. – Пт.) будут высылаться тексты общим объемом 4-6 тыс. знаков без учета пробелов, на следующий день они должны быть переведены. Кого ищу: Человека, который ...

    Переводы49 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики текстов с украинского на русский

    Требуются переводчики текстов с украинского на русский. Тексты различной направленности. Объемы согласовываются. Предлагайте свои условия сотрудничества. Предпочтения - людям с филологическим образованием.

    Переводы49 заявок
    Закрыт
    13 лет назад