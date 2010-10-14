Переводчик IT текстов с англ. -> рус. на постоянку

Постоянная работа, языковая поддержка образовательного процесса в техническом учебном заведении в г. Казань.(русскоязычные преподаватели, тайскоязычные студенты). Работа в режиме учебного заведения, в том числе, иногда до 19:00 вечером и по утрам субботы, с учётом всего ...
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Добрый день!
Требуется переводчик текстов ИТ тематики на постоянную основу.
Что необходимо делать:
Ежедневно (Пн. – Пт.) будут высылаться тексты общим объемом 4-6 тыс. знаков без учета пробелов, на следующий день они должны быть переведены.
Кого ищу:
Человека, который грамотно пишет по-русски, легко обучается новой терминологии, ответственно относится к порученной работе, уважает не только себя, но и своего работодателя.
Расчеты:
Оплата за проделанную работу провожу в конце месяца, любым удобным для Вас способом.
Всех заинтересовавшихся, прошу указывать интересуемую стоимость работы за месяц.
Как только я определюсь с подходящими мне кандидатами, выложу текст, для пробного перевода и отпишу в личку.
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