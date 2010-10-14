Переводчик IT текстов с англ. -> рус. на постоянку

Добрый день!

Требуется переводчик текстов ИТ тематики на постоянную основу.

Что необходимо делать:

Ежедневно (Пн. – Пт.) будут высылаться тексты общим объемом 4-6 тыс. знаков без учета пробелов, на следующий день они должны быть переведены.

Кого ищу:

Человека, который грамотно пишет по-русски, легко обучается новой терминологии, ответственно относится к порученной работе, уважает не только себя, но и своего работодателя.

Расчеты:

Оплата за проделанную работу провожу в конце месяца, любым удобным для Вас способом.

Всех заинтересовавшихся, прошу указывать интересуемую стоимость работы за месяц.

Как только я определюсь с подходящими мне кандидатами, выложу текст, для пробного перевода и отпишу в личку.