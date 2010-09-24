Удаленный переводчик

$250
ПереводыЗакрыт7 заявок516 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нас интересует перевод с английского на итальянский, латышский и литовский. Условия работы: работа на дому, 40 часов в неделю, 20 дней в месяц. Перевод около 60000 слов в месяц, то есть 3000 слов в день. Тексты на перевод высылаем каждый день. Заработная плата от 200-250$ в месяц (за один язык). Paypal, webmoney. Если Вас устраивают эти условия, пишите нам [email protected]

13 лет назад
Rperevod
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Устный тайский переводчик, полная занятость

    $2500

    Постоянная работа, языковая поддержка образовательного процесса в техническом учебном заведении в г. Казань.(русскоязычные преподаватели, тайскоязычные студенты). Работа в режиме учебного заведения, в том числе, иногда до 19:00 вечером и по утрам субботы, с учётом всего ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Китайско-русский устный переводчик

    Дорогие коллеги, нам срочно на длительный проект нужен устный последовательный переводчик китайского языка в Москве (тематика техническая, строительство). Работать предстоит три недели, график 5/2, на полный рабочий день (по 8 часов). Офис - м. павелецкая Начало работы - понедельник ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер по внешнеэкономической деятельности

    Требуются менеджеры по внешнеэкономической деятельности со сзнанием английского, французского, испанского, итальянского или португальского языка для перевода технической информации и организации сбыта продукции в страны Европы и Латинской Америки. Описание проекта в прикрепленном файле. Резюме присылайте ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик с английского на русский. Долгосрочно.

    Добрый день. Требуется переводчик с английского на русский для долгосрочного сотрудничества. При подаче заявки указывайте Вашу цену за 1 000 знаков. Заявки без цены или с ценой из серии "договоримся" рассматриваться не будут вообще. График перевода такой: ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется переводчик английского в области IT.

    Нужен переводчик для выполнения периодических заказов. Хорошее знание языка, ориентирование в IT технологиях. Среди возможных работ, перевод технических заданий (не очень объемных, примеры можно посмотреть в истории проектов), перевода переговоров. Переводы могут потребоваться в ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен переводчик с русского на английский

    $10000

    Здравствуйте, нужны тексты на английском на постоянной основе, что это может быть: - рерайт статей на английском - перевод русских статей на английский - написание самостоятельно из головы на английском Для меня не принципиально, какой вариант Вы будете использовать. ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик белорусского

    $50

    Доброго времени суток! Необходим переводчик на белорусский язык. Нужно перевести до завтра, до 16 сентября, свидетельство о смерти и свидетельство о рождении с заверительными штампами и печатями нотариуса. Напишите, пожалуйста, свой тариф. Возможно постоянное сотрудничество.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики

    Постоянные заказы на перевод материала различной тематики, при заявку указывайте пжл ваши контакты и направление языка в котором работаете, материалы весомые,здесь на бирже к сожалению не удасться загрузить в полном объёме.

    Переводы82 заявки
    Закрыт
    13 лет назад