Удаленный переводчик

Нас интересует перевод с английского на итальянский, латышский и литовский. Условия работы: работа на дому, 40 часов в неделю, 20 дней в месяц. Перевод около 60000 слов в месяц, то есть 3000 слов в день. Тексты на перевод высылаем каждый день. Заработная плата от 200-250$ в месяц (за один язык). Paypal, webmoney. Если Вас устраивают эти условия, пишите нам [email protected]