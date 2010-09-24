Удаленный переводчик

Постоянная работа, языковая поддержка образовательного процесса в техническом учебном заведении в г. Казань.(русскоязычные преподаватели, тайскоязычные студенты). Работа в режиме учебного заведения, в том числе, иногда до 19:00 вечером и по утрам субботы, с учётом всего ...
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Нас интересует перевод с английского на итальянский, латышский и литовский. Условия работы: работа на дому, 40 часов в неделю, 20 дней в месяц. Перевод около 60000 слов в месяц, то есть 3000 слов в день. Тексты на перевод высылаем каждый день. Заработная плата от 200-250$ в месяц (за один язык). Paypal, webmoney. Если Вас устраивают эти условия, пишите нам [email protected]
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