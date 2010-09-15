Устный переводчик Фарси в Киеве

Доброго времени суток! Необходим переводчик на белорусский язык. Нужно перевести до завтра, до 16 сентября, свидетельство о смерти и свидетельство о рождении с заверительными штампами и печатями нотариуса. Напишите, пожалуйста, свой тариф. Возможно постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ABBYY ls требуется устный последовательный переводчик Фарси в Киеве, тематика - компьютеры и измерительные приборы.
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Irene
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