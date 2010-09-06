Сотрудник саппорта в межд. веб-проект

Доброго времени суток!

Ищем адекватного человека для работы в международном вебпроекте.

Требования:

Свободное владение английским языком. Грамотная речь и отличное знание грамматики.

Постоянный и свободный доступ к сети интернет. Быть онлайн с 09:00 до 17:00 по европейскому времени.

Активное участие в проекте.

Обязанности:

Работа над изменяемой частью контента сайта (Перевод с русского на английский)

Общение с англоязычными клиентами и сотрудниками по средствам электронной почты и средствам голосового общения. Оперативное реагирование.

Условия работы:

Вы работаете дома. Затраты на связь и интернет оплачиваем мы. Готовность выполнить небольшое тестовое задание. Перевести небольшой текст и записать голосовое сообщение.

Оплата:

По средствам электронных платежных систем. Размер ЗП определяется по итогам собеседования.

Просьба подавать заявку на кастинг по айсикю: 616567946