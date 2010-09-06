Сотрудник саппорта в межд. веб-проект

Предлагаем переводчикам немецкого языка принять участие в проекте по переводу материалов IT-тематики (хард, софт, Интернет, связь, фото/видео). От кандидата необходимо: - хорошо разбираться в компьютерных технологиях, знание IT-терминологии; - желателен опыт перевода по данной тематике; - грамотный литературный язык. Выполненный ...
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Доброго времени суток!
Ищем адекватного человека для работы в международном вебпроекте.
Требования:
Свободное владение английским языком. Грамотная речь и отличное знание грамматики.
Постоянный и свободный доступ к сети интернет. Быть онлайн с 09:00 до 17:00 по европейскому времени.
Активное участие в проекте.
Обязанности:
Работа над изменяемой частью контента сайта (Перевод с русского на английский)
Общение с англоязычными клиентами и сотрудниками по средствам электронной почты и средствам голосового общения. Оперативное реагирование.
Условия работы:
Вы работаете дома. Затраты на связь и интернет оплачиваем мы. Готовность выполнить небольшое тестовое задание. Перевести небольшой текст и записать голосовое сообщение.
Оплата:
По средствам электронных платежных систем. Размер ЗП определяется по итогам собеседования.
Просьба подавать заявку на кастинг по айсикю: 616567946
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