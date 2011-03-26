Технические переводчики DE->RU (тематика IT)

$1000
ПереводыЗакрыт24 заявки522 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предлагаем переводчикам немецкого языка принять участие в проекте по переводу материалов IT-тематики (хард, софт, Интернет, связь, фото/видео).

От кандидата необходимо:

- хорошо разбираться в компьютерных технологиях, знание IT-терминологии;

- желателен опыт перевода по данной тематике;

- грамотный литературный язык.

Выполненный тестовый перевод кидайте в личку.

13 лет назад
totem_ido
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Гид на итальянском

    28 августа в Санкт-Петербурге на 14:00 нужен гид для итальянцев (со знанием города, его истории и итальянского языка) и водитель с личным автомобилем для них же (со знанием правил дорожного движения). Совокупное время работы - ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • IT Переводчик с рус. на англ.

    Требуется переводчик с русского на англ язык по теме IT (интернет технологии) для долгосрочного сотрудничества. Ваша задача будет в том чтобы переводить тексты по тематике IT + разговорный стиль, периодически делалать рерайт. Добавлять комментарии к постам ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Набор переводчиков языков стран СНГ

    Бюро переводов в республике Башкортостан (Российская Федерация) проводит набор переводчиков языков стран СНГ для осуществления устного и письменного перевода. Требования к переводчикам: 1) Наличие диплома (удостоверения или любого другого государственного документа), подтверждающего право на осуществление ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внештатная вакансия переводчика итальянского языка

    Уважаемые коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству на удаленной основе. В настоящее время нам требуются переводчики итальянского языка. Сейчас востребованы следующие тематики (следуют в порядке убывания востребованности): - металлургия (обработка и литье металлов) - общая техника Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внештатная вакансия переводчика немецкого языка

    Уважаемые коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству на удаленной основе. В настоящее время нам требуются переводчики немецкого языка. Сейчас востребованы следующие тематики (следуют в порядке убывания востребованности): - металлургия (обработка и литье металлов) - электротехника - экономика и финансы (журнальные ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик

    Для долгосрочного сотрудничества нужны профессиональные письменные переводчики с украинского/русского на английский и наоборот. Минимальные требования: - не менее 5 лет опыта работы письменным переводчиком в соответствующей паре языков; - не менее 3 лет работы письменным переводчиком ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны синхронисты греческого языка

    Друзья, Нам нужны устные переводчики-синхронисты греческого языка. Есть тут такие? Пишите на почту - [email protected], вкладывая свое резюме и указывая свои расценки (в час) Или звоните: +7 916 447 04 двадцать два С уважением, Алена К.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Учитель английского языка

    $1000

    Требования: Понимание типичных ошибок при написании английских текстов. Обязанности: Исправление небольших английских текстов . Условия: работа по мере поступления текстов, испытательный срок - 1 мес. Оплата в конце месяца.

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад