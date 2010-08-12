Внештатные переводчики китайского

ПереводыЗакрыт9 заявок215 просмотров
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Требуются внештатные переводчики китайского языка. Постоянный доступ к сети интернет. Оплата до 270 рубл за 1800 зн. русского текста.

13 лет назад
natali2003
Наталья 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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