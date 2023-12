Переводчик (английский-русский/украинский)

Переводчик (с английского на русский/украинский и наоборот)

Рассмотрим предложения от удаленных переводчиков со знанием указанных языков.

От соискателей ждем следующую информацию:

1.Направление перевода (с какого языка на какой переводите)

2.Образование, опыт работы

3.Стоимость страницы перевода в долларах (по исходнику, 1800 символов с пробелами по статистике ворда)

4.Возможные и желательные способы оплаты

5.Скорость работы (страниц по 1800 символов с пробелами в день)

6.Контакты (мейл, icq, skype)

Пожалуйста, пишите только в проект.

Заинтересовавших нас переводчиков отдельным уведомлением попросим выполнить тестовый перевод:

1) с английского на русский и/или украинский:

In the next decade, many industry experts predict that China’s renewable energy industry will grow exponentially faster than the rest of the world. While China is a leader in generating wind energy, it still generates about 70% of its energy through the burning of coal. The 2020 national goals for wind and solar generation (100GW and 20GW respectively) should ensure that domestic demand remains strong and steady regardless of any volatility in foreign demand. While these goals may seem lofty, the China has previously shown a steadfast commitment to alternative energy. As a result of meeting its goals early, China readjusted its alternative energy goals upward for 2020. Besides the fact that international pressures to advance clean energy generation are rising, it is in China’s national interest to build-up its alternative energy generation infrastructure.

2) с русского на английский:

В 90-е годы, когда наметился очевидный интерес к исследованиям психологических феноменов в сети Интернет, большинство учёных концентрировали внимание на специфических особенностях интернет-пользователей, интернет-сообществ и самого процесса он-лайн общения. В самом деле, такой подход был вполне оправданным, так как возможность регулярного посещения Интернет в то время оставалась крайне малой для большинства населения. Отсюда следовало, что «обитатели» виртуальной реальности непропорционально репрезентируют генеральную совокупность по всем основным социально-демографическим параметрам: полу, возрасту, образованию, социальному положению и т.д.

3) с украинского на английский:

Для отримання гарантійного обслуговування переконайтесь, що Ваша сервісна книжка перебуває з Вами, адже дилер/партнер ХХ вимагатиме її надання для підтвердження реєстраційних даних в розділі «Гарантійні зобов’язання», а також інформації про проходження періодичного обслуговування. Якщо у Вас не виявиться при собі такої інформації, то Вам доведеться оплатити вартість такого ремонту. Необхідних для ремонту Вашого автомобіля запасних частин може не виявитись в тій країні, куди Ви прямуєте, тому що не весь модельний ряд може бути представлений місцевим дистриб’ютором.

Всем спасибо!

P.S. Ваши заявки скрыты от других пользователей.