Переводчик англо-украинский

Учебно-рекрутинговый центр «Донбасс-Арена» приглашает к участию в конкурсном отборе всех желающих получить подработку в качестве переводчика ФК «Шахтер».

Основные обязанности:

• Оперативный англо-украинский, украино-английский перевод (в пределах одной ночи) спортивных статей, комментариев, материалов конференций, семинаров и т.п.;

• Выполнять в установленные сроки письменные, полные и сокращенные переводы, обеспечивая при этом точное соответствие переводов лексическому, стилистическому и смысловому содержанию оригиналов, соблюдение установленных требований в отношении спортивных и технических терминов и определений;

• Вести работу по унификации терминов, совершенствованию понятий и определений по тематике переводов по соответствующей тематике, учет и систематизация выполненных переводов, аннотаций.

Требования к кандидату:

• Высшее профильное образование;

• Свободное владение английским и украинским языком;

• Опыт работы переводчиком от 3 лет;

• Возраст от 22-35 лет;

• Постоянный доступ к интернету.

Условия труда:

• Работа по договору подряда сроком на год;

• Работа в домашних условиях, по требованию ФК «Шахтер»

• Ненормированный график работы;

• Договорная оплата труда по результатам собеседования.

Вы можете отправить свое резюме на электронный адрес: [email protected]