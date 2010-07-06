Нужен человек с хорошим знанием английского языка

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Приветствую. Нужен человек с хорошим знанием английского языка или native speaker для поиска клиентов на разработку сайтов и среди англо-говорящих потенциальных клиентов.

В первую очередь нужна грамотная речь и желание работать.

Специфике разработки сайтов и поиску клиентов и другим вещам научу в случае необходимости.

Все предложения в проект.

13 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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