Приветствую. Нужен человек с хорошим знанием английского языка или native speaker для поиска клиентов на разработку сайтов и среди англо-говорящих потенциальных клиентов.

В первую очередь нужна грамотная речь и желание работать.

Специфике разработки сайтов и поиску клиентов и другим вещам научу в случае необходимости.

Все предложения в проект.