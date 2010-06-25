Требуется переводчик с русского на японский язык для письменного перевода отчета о проведении маркетингового исследования в августе 2010 года. Просьба вместе с заявками прислыать ваши ставки за перевод 1800 знаков исходного русского текста с пробелами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Формируется команда переводчиков. Языки: Английский, Французский, Немецкий.
Оплата от 3$ за 1000 символов.
Кому интересно...
Ответьте пожалуйста на эти вопросы и отправьте на E-mail: [email protected]
1) Каким языком или языками владеете?
2) Уровень владения языком и если не одним, то степень владения каждым. (образование, опыт)
3) Что для вас лучше: с иностранного на русский или с русского на иностранный?
4) Какие тексты предпочитаете переводить: (технические, художественные и др...)
5) Темы по которым вы специализируетесь (пожалуйста подробней)
6) Как быстро вы можете откликнуться на заказ?
7) Переводы, основная ваша работа или вы работаете только по выходным и по вечерам?
8) Заинтересованы ли вы в постоянных заказах или от случая к случаю?
9) Берете ли предоплату и если да, то сколько?
10) Ваши личные условия или пожелания (если есть).
11) Ваше портфолио или ссылка на него.
Пишите пожалуйста на E-mail: [email protected]
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