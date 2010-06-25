Здравствуйте!

Формируется команда переводчиков. Языки: Английский, Французский, Немецкий.

Оплата от 3$ за 1000 символов.

Кому интересно...

Ответьте пожалуйста на эти вопросы и отправьте на E-mail: [email protected]

1) Каким языком или языками владеете?

2) Уровень владения языком и если не одним, то степень владения каждым. (образование, опыт)

3) Что для вас лучше: с иностранного на русский или с русского на иностранный?

4) Какие тексты предпочитаете переводить: (технические, художественные и др...)

5) Темы по которым вы специализируетесь (пожалуйста подробней)

6) Как быстро вы можете откликнуться на заказ?

7) Переводы, основная ваша работа или вы работаете только по выходным и по вечерам?

8) Заинтересованы ли вы в постоянных заказах или от случая к случаю?

9) Берете ли предоплату и если да, то сколько?

10) Ваши личные условия или пожелания (если есть).

11) Ваше портфолио или ссылка на него.

Пишите пожалуйста на E-mail: [email protected]