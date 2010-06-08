Необходимы носители итальянского, французского и испанского языка для НАПИСАНИЯ текстов на нужные темы.

1. постоянное сотрудничество. (высокие разовые цены не интересуют)

2. необходима мед, форекс и прочие бизнес тематики . Технических переводов не будет!

Прикрепляемся и пишем

1. Цену за 1 к знаков ()

2. кол знаков которые можете в день сделать.

3. язык с которым работаете.

пишем ваш опыт, как давно переводите, где учились, с какими темами работали.

чем детальнее напишите и лучше тем больше шансов, что возьму именно вас. так же очень важна цена.

работа на качество.