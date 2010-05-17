Внештаные переводчики

На постоянную работу требуется переводчик по тематике буровое оборудование и буровой инструмент (английский язык) Тематика: Сфера деятельности: Нефтедобывающая промышленность Специализация: материалы по буровому оборудованию и инструменту Обязанности: Перевод технических и маркетинговых текстов по тематике нефтедобыча, буровой инструмент, таких как ...