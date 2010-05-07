Бюро переводов для удаленной работы требуются квалифицированные переводчики. Желательно проживание в Р. Казахстан.
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Для долгосрочного проекта необходим переводчик-носитель татарского языка для письменных переводов по тематике ИТ и устных консультаций по грамматике татарского языка. Стучитесь в асю 224567308 или пишите в личку.
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