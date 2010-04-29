Нужен переводчик с китайского или индийского языка

Агентство переводов «Абладор» в связи с успешным развитием приглашает к сотрудничеству людей профессионально владеющих иностранными языками, а так же студентов, выпускников и преподавателей Гуманитарных ВУЗов РФ, для работы внештатным переводчиком, корректором или редактором. Условия: Работа вне ...