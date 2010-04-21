Переводчик анг>рус, тематика Авто

Необходим переводчик на постоянную работу. с Англ. языка. Задача: База интернет магазина "грабится" с англоязычных сайтов (3-5 штук). Необходимо делать перевод описания товара. Товар переводиться один раз, потом по мере добавления "новых поступлений товара" (New arrivals), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переводить новости и статьи автотематики.
Оплата 2 долл/1000 знаков без пробелов. Объем поначалу около 20 000 знаков/мес. Но отправлять задания буду периодически, а не сразу весь месячный объем.
Собираю базу грамотных переводчиков, готовых работать на таких условиях. Давайте знакомится, если мне будет приятно с вами работать, возможно поднятие цены.
Я выберу одного переводчика для работы, и если он не будет справляться или успевать, тогда выберу следующего кандидата здесь.
Пример текста:
The new generation Audi A3 sportback gets a sporty facelift. The sporty elegance of the A3 models is already perfectly expressed in their design; their harmonious styling now acquires a host of new, exclusive touches. At the rear, all A3 versions have a new diffuser insert with eye-catching separating edge, and the rear lights are tinted on the three-door version.
Вам будет плюсом, если вы переведете этот абзац в ответе на вакансию.
Осторожно! Мое образование - английская филология.
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