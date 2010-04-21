Переводчик анг>рус, тематика Авто

ПереводыЗакрыт19 заявок447 просмотров
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Необходимо переводить новости и статьи автотематики.

Оплата 2 долл/1000 знаков без пробелов. Объем поначалу около 20 000 знаков/мес. Но отправлять задания буду периодически, а не сразу весь месячный объем.

Собираю базу грамотных переводчиков, готовых работать на таких условиях. Давайте знакомится, если мне будет приятно с вами работать, возможно поднятие цены.

Я выберу одного переводчика для работы, и если он не будет справляться или успевать, тогда выберу следующего кандидата здесь.

Пример текста:

The new generation Audi A3 sportback gets a sporty facelift. The sporty elegance of the A3 models is already perfectly expressed in their design; their harmonious styling now acquires a host of new, exclusive touches. At the rear, all A3 versions have a new diffuser insert with eye-catching separating edge, and the rear lights are tinted on the three-door version.

Вам будет плюсом, если вы переведете этот абзац в ответе на вакансию.

Осторожно! Мое образование - английская филология.

14 лет назад
carfan
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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