О себе
Я являюсь айти-предпринимателем (официальное спд) с 2008 года. Я работаю со многими фрилансерами отсюда. Предпочитаю длительные серьезные бизнес-отношения - никто никого не упрашивает и не бегает друг за другом. В интернете ооочень много денег, давай поможем друг другу заработать.
Портфолио
- Событийный трафик230 просмотров
- Сайт-тренировка умений219 просмотров
- Продвижение детского портала214 просмотров
- Сайт тематика семья228 просмотров
- Просто сателлит180 просмотров
- Продвижение большого спортивного портала189 просмотров
- Продвижение кино сайта201 просмотр
- Продвижение сайта Игры wow199 просмотров
- Детский портал186 просмотров