О себе

Я являюсь айти-предпринимателем (официальное спд) с 2008 года. Я работаю со многими фрилансерами отсюда. Предпочитаю длительные серьезные бизнес-отношения - никто никого не упрашивает и не бегает друг за другом. В интернете ооочень много денег, давай поможем друг другу заработать.