Нужны переводчики на постоянное сотрудничество.

На постоянную работу требуется переводчик по тематике буровое оборудование и буровой инструмент (английский язык) Тематика: Сфера деятельности: Нефтедобывающая промышленность Специализация: материалы по буровому оборудованию и инструменту Обязанности: Перевод технических и маркетинговых текстов по тематике нефтедобыча, буровой инструмент, таких как ...
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Резюме с указанием образования, опыта работы, тарифами за 1800 символов с пробелами и скороcтью перевода в день отправлять на [email protected]
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