Переводчики, английский язык, буровое оборудование

На постоянную работу требуется переводчик по тематике буровое оборудование и буровой инструмент (английский язык)

Тематика: Сфера деятельности: Нефтедобывающая промышленность

Специализация: материалы по буровому оборудованию и инструменту

Обязанности:

Перевод технических и маркетинговых текстов по тематике нефтедобыча, буровой инструмент, таких как каталоги инструментов, описание и преимущества технологий.

Обеспечение качества перевода согласно установленным требованиям Неотэк и соответствия перевода требованиям заказчика.

Условия сотрудничества:

Конкурентоспособные ставки оплаты работ;

Обеспечение стабильной загрузки;

Регулярная оплата;

Работа с крупными заказчиками - лидерами рынка, участие в увлекательных и сложных проектах.

Возможность дополнительного обучения – как удаленно, так и в офисах компании.

Обязательные требования к кандидатам:

Высшее техническое образование (МГУ, Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, МГТУ им. Н.Э.Баумана)

Уверенное владение письменным английским языком.

Глубокое знание заявленной тематики, понимание специфики сферы деятельности, желательно подкреплённое опытом работы «в поле»

Опыт письменных переводов технических текстов с/на английский и русский языки от 1 года. Грамотный русский язык. Чувство языка и стиля.

Готовность изучать и выполнять требования заказчика;

Возможность работать в on-line режиме (постоянный доступ в Интернет).

Выполнение тестового задания.

Пожелания к кандидатам:

Умение работать с программами класса Translation Memory (TRADOS). Возможно обучение.

ВНИМАНИЕ:

Для участия в конкурсе на замещение вакансии обязательно прохождение регистрации на сайте, оформление заявки и выполнение тестового задания.

Вакансия и тестовое задание размещены на нашем сайте neotech.ru в разделе "Вакансии" или доступны по нижеприведенной ссылке.

http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx