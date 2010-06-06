Требуются переводчики

Меня интересуют большие объемы перевода с русского на: Тайский английский немецкий французский итальянский шведский норвежский датский финский японский корейский китайский казахский Арабский эстонский Литовский Латвийский Иврит индийский украинский ПОльский Нидерландский И немного на русский с английского а потом по всем этим языкам Будет разовый большой объем заказа с переводом текстов(600.000 символов минимум), и далее менее значительные объемы в долгосрочном ...