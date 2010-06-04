Уважаемые коллеги! Требуются переводчики на латышский, литовский и эстонский языки. Очень желательно знание английского языка. Скидывайте, пожалуйста, ваши ценовые предложения и резюме на адрес [email protected]. Способы расчета: банковский перевод или наличными ...
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Для письменного перевода документов необходимы переводчики туркменского, таджикского и казахского языков. расценки 120-150 рублей за 1800 знаков с пробелами, вэбмани. Оставляйте свои координаты
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