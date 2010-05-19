Бюро переводов ищет внештатных переводчиков со знанием разных иностранных языков. Переводы в основном на техническую, компьютерную, юридическую, экономическую, медицинскую тематики. Требования: свободное владение иностранным языком, большой опыт переводческой деятельности. Ждем Ваши резюме на электронный адрес [email protected].
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переводчик, английский-русский, русский-английский, для длительного сотрудничества. Тематика: техника (инструкции, техническая документация, электротехника, машиностроение и т.п.). Оплата: 100р / 1800зн с пробелами. Владение Trados приветствуется. Свое РЕЗЮМЕ и выполненный ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД (см. вложение) направляйте НА ПОЧТУ: translation_d
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