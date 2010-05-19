Требуется переводчик

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Требуется переводчик, английский-русский, русский-английский, для длительного сотрудничества. Тематика: техника (инструкции, техническая документация, электротехника, машиностроение и т.п.). Оплата: 100р / 1800зн с пробелами. Владение Trados приветствуется. Свое РЕЗЮМЕ и выполненный ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД (см. вложение) направляйте НА ПОЧТУ: translation_d

14 лет назад
translation_d
Петров 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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