Требуется переводчик на долгосрочную работу

Требуется на специалист по переводу текстов с английского на русский для сотрудничества на постоянной основе. Тематика текстов - обзор мобильных телефонов,мобильной связи и индустрии, а также тематика - компьютерные игры и девайсы(тематика на выбор исполнителя). Возможна фикс плата в месяц 200-250$ при ежедневной сдачи материала автором(объем обсуждается). Или вариант оплаты по обьему проделанной работы(выплата каждую неделю). Рассмотрю все кандидатуры. Связь - личка, аська.