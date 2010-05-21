Требуется переводчик на долгосрочную работу

Уважаемые коллеги, здравствуйте! На проектную работу требуются переводчики с немецкого языка. Тематика: дорожные покрытия Требования к кандидатам: - высшее (предпочтительно) техническое или лингвистическое образование; - приветствуется опыт работы в сфере технического перевода; - приветствуется умение работать в системе TRADOS Условия сотрудничества: - оплата ...
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Требуется на специалист по переводу текстов с английского на русский для сотрудничества на постоянной основе. Тематика текстов - обзор мобильных телефонов,мобильной связи и индустрии, а также тематика - компьютерные игры и девайсы(тематика на выбор исполнителя). Возможна фикс плата в месяц 200-250$ при ежедневной сдачи материала автором(объем обсуждается). Или вариант оплаты по обьему проделанной работы(выплата каждую неделю). Рассмотрю все кандидатуры. Связь - личка, аська.
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