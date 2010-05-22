Ищу комманду переводчиков.

Требуется на специалист по переводу текстов с английского на русский для сотрудничества на постоянной основе. Тематика текстов - обзор мобильных телефонов,мобильной связи и индустрии, а также тематика - компьютерные игры и девайсы(тематика на выбор исполнителя). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня интересуют большие объемы перевода с русского на:
Тайский
английский
немецкий
французский
итальянский
шведский
норвежский
датский
финский
японский
корейский
китайский
казахский
Арабский
эстонский
Литовский
Латвийский
Иврит
индийский
украинский
ПОльский
Нидерландский
И немного на русский с английского а потом по всем этим языкам
Будет разовый большой объем заказа с переводом текстов(600.000 символов минимум), и далее менее значительные объемы в долгосрочном периоде.
Тематика: Туризм, Зарубежная недвижимость, Немного юридической тематики(элементарной)
Поэтому ищу долгосрочных партнеров в данной сфере услуг.
Текста будут предназначаться для носителей языка, поэтому качество перевода должно быть гарантировано. Сроки не критичные. Но срыв обещанных предварительно сроков не приветствуется.
Что касаемо первой стадии, то объем на данном этапе оценить достаточно сложно. Цифры будут известны как будут готовы все текста на русском.
Меня интересует команда которая сможет оказать эти услуги на высочайшем уровне и стоимостью в соответствии с долгосрочными планами и объемами.
Ищу именно комманду под единым руководством. Однако, если есть переводчики не очень распространненых языков таких как китайский, тайский... То велкам
Так же возможно рассмотрю предлож
Прошу писать в скайп: royal-pinguin. ICQ: 404356099
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