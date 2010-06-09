Срочно требуются переводчики (станки с ЧПУ)

Новому агентству расшифровок на удаленную постоянную работу требуются грамотные, образованные, желающие работать и зарабатывать расшифровщики и переводчики. Требования к расшифровщикам с русского языка: высокая грамотность, высшее образование, усидчивость, высокая скорость печати. Требования к переводчикам-расшифровщикам с иностранных языков: ...
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Компания ABBYY Language Services приглашает внештатных переводчиков и редакторов английского языка для работы с текстами об автоматизированных приводах и станках с ЧПУ.
Требования к кандидатам:
- техническое образование,
- Trados.
Пожалуйста, присылайте резюме и расценки на [email protected] (в теме письма укажите "ЧПУ").
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