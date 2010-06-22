Переводчик с русского на английский

$200
ПереводыЗакрыт45 заявок934 просмотра
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Упрощенный перевод статей с русского на английский. Тематика -- самая разнообразная. По каждой теме -- минимум 100 статей. В качестве источника контента предоставляются ссылки на ресурсы. Готовая работа должна предствлять собой упрощенный (возможно сокращенный) перевод исходной статьи. Размер перевода 200-300 слов (1300-2000 знаков с пробелами). Обязательно сохранение смысловой нагрузки исходного текста. Необязательно -- стиля и формата.

Требования к кандидату:

-- интернет в свободном доступе;

-- умение выражать чужие мысли на простом, понятном, грамматически правильном английском языке;

-- способность быстро овладеть профессиональным сленгом по незнакомой теме.

Оплата:

-- сдельная ориетировочно $2 за единицу перевода (статью);

-- месячный бюджет $200;

-- предпочтение кандидату предложившему минимальную цену за статью.

Внимание, при публикации допущена ошибка, условия изменены. Просьба кандидатам, разместившим заявки до 23.06.2010, пересмотреть их.

13 лет назад
novicow
51 годТаиланд
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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